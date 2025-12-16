Bazaar per sognatori - L' altro Natale

Il Bazaar per Sognatori - L'altro Natale si svolgerà il 20 e 21 dicembre alla Città dell'Altra Economia, offrendo un’esperienza magica e suggestiva. Un evento che trasforma il Natale in un viaggio poetico, celebrando la bellezza delle piccole cose e creando un’atmosfera unica di condivisione e creatività.

Sabato 20 e Domenica 21 Dicembre, alla Città dell'Altra Economia, ci si prepara a vivere un’esperienza unica e suggestiva con Il Bazaar per Sognatori, l’Altro Natale, un evento che trasforma la tradizione natalizia in un viaggio poetico e vibrante, dedicato alla bellezza delle piccole cose e alla. Romatoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Bazaar per Sognatori - L'Altro Natale - Il 6, 7 e 8 Dicembre Roma si prepara ad accogliere un evento unico e suggestivo: Il Bazaar per Sognatori, l’altro Natale, un mercato alternativo, poetico e vibrante che celebra la creatività e la bell ... romatoday.it

Bazaar per Sognatori 20-21 Dicembre Dalle 10:00 alle 19:00 Roma, Città Dell'Altra Economia Largo Dino Frisullo, Testaccio INGRESSO GRATUITO Nel cuore dell’inverno, quando le luci si accendono e l’aria si riempie di attese, nasce il Bazaar - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.