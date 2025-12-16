Battocletti | Il bronzo ai Mondiali nei 5000 metri è un rimpianto dovevo osare di più

Nadia Battocletti, medagliata ai Mondiali nei 5000 metri, riflette sulla sua prestazione e sui rimpianti di quella gara. La atleta italiana ha annunciato l’obiettivo di concentrarsi maggiormente sui Mondiali indoor del 2026, puntando a migliorare le sue performance e a ottenere risultati ancora più significativi nel prossimo futuro.

Nadia Battocletti ha rivelato che nel 2026 vorrebbe puntare maggiormente ai Mondiali indoor di atletica leggera. L’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Nadia Battocletti. Sta già pensano al prossimo obiettivo? «Esula dall’atletica: come ho raccontato, il 30 dicembre mi attende l’esame in Geotecnica, l’ultimo per la laurea in Ingegneria Edile-Architettura.» Il 2025 termina: qual è stata la sua miglior gara? «I 10.000 metri dei Mondiali di Tokyo d’argento: per la qualità della concorrenza, per come li ho interpretati. I maggiori rimpianti sono invece legati ai 5000: ok il bronzo, ma avrei dovuto osare di più». Ilnapolista.it

