Battaglia contro la manovra | In piazza a raccogliere firme per dire no alla stangata

In risposta all’aumento delle tasse previsto dalla Giunta regionale, il centrodestra e i civici dell’Umbria hanno avviato una petizione per raccogliere firme e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’obiettivo è creare una mobilitazione popolare che possa portare alla revoca della manovra finanziaria, coinvolgendo i cittadini in una battaglia contro la cosiddetta “stangata”.

© Lanazione.it - Battaglia contro la “manovra“: "In piazza a raccogliere firme per dire no alla stangata" Il centrodestra e i civici dell’Umbria lanciano una petizione contro l’aumento delle tasse previsto dalla Giunta regionale, con l’obiettivo di innescare una mobilitazione popolare che punti a chiedere la revoca della manovra finanziaria. I dettagli delle iniziative politiche collegate sono stati presentati ieri a Palazzo Cesaroni di Perugia nel corso di una conferenza stampa dalla quale è partito un invito "senza appartenenze politiche" e rivolto a tutti gli umbri a firmare "per impedire questa ingiustizia". Perché hanno ribadito i rappresentanti del centrodestra, "è una manovra ingiusta che scarica il peso soprattutto sul ceto medio ". Lanazione.it Partito Democratico, la manifestazione in piazza contro la manovra di bilancio A Palermo corteo della Cgil contro la manovra: dagli addetti dei call center licenziati agli edili rimasti senza contratto, lavoratori in piazza per un futuro dignitoso - Un corteo è partito da Porta Felice in direzione di piazza Indipendenza, dove si trova Palazzo d’Orlea ... lasicilia.it

Manovra, sciopero generale della Cgil contro la manovra di bilancio ritenuta “ingiusta” - Domani la Cgil sciopera contro una manovra di bilancio ritenuta "ingiusta". msn.com

Ecco le ultime voci dal palazzaccio della politica https://www.blitzquotidiano.it/politica/le-voci-dal-palazzo-renzi-manovra-sara-un-dicembre-di-battaglia-paita-i-salari-sono-sempre-piu-bassi-tajani-armi-allucraina-entro-la-fine-dellanno-approveremo-il-test - facebook.com facebook