Battaglia contro la manovra | In piazza a raccogliere firme per dire no alla stangata

In risposta all’aumento delle tasse previsto dalla Giunta regionale, il centrodestra e i civici dell’Umbria hanno avviato una petizione per raccogliere firme e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’obiettivo è creare una mobilitazione popolare che possa portare alla revoca della manovra finanziaria, coinvolgendo i cittadini in una battaglia contro la cosiddetta “stangata”.

Il centrodestra e i civici dell’Umbria lanciano una petizione contro l’aumento delle tasse previsto dalla Giunta regionale, con l’obiettivo di innescare una mobilitazione popolare che punti a chiedere la revoca della manovra finanziaria. I dettagli delle iniziative politiche collegate sono stati presentati ieri a Palazzo Cesaroni di Perugia nel corso di una conferenza stampa dalla quale è partito un invito "senza appartenenze politiche" e rivolto a tutti gli umbri a firmare "per impedire questa ingiustizia". Perché hanno ribadito i rappresentanti del centrodestra, "è una manovra ingiusta che scarica il peso soprattutto sul ceto medio ". Lanazione.it

