Bastoni Inter forte interesse dall’estero | la situazione e le prospettive future

Bastoni Inter continua a suscitare interesse internazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel calcio europeo. Dopo le esperienze con Parma e Atalanta, il difensore resta un punto di riferimento per i nerazzurri e un obiettivo per club esteri, che monitorano attentamente la sua crescita e le prospettive future.

© Internews24.com - Bastoni Inter, forte interesse dall’estero: la situazione e le prospettive future Inter News 24 Bastoni Inter, quello dell’ex Parma e Atalanta resta un nome centrale nel panorama europeo: una squadra estera lo monitora. Il nome di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 e punto fermo dell’ Inter, continua a circolare con forza nel panorama del calciomercato internazionale. Secondo quanto filtra dalla Spagna, precisamente dal quotidiani Sport, il Barcellona ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi per comprendere la situazione contrattuale e le prospettive future del centrale mancino nerazzurro, considerato uno dei migliori interpreti europei nel suo ruolo. Bastoni Inter, perché piace al Barcellona. Internews24.com Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Yamal Skills Vs Bastoni Defending ? Football Yamal Shorts Video Yamal Skills Vs Bastoni Defending ? Football Yamal Shorts Video Yamal Skills Vs Bastoni Defending ? Football Yamal Shorts Moretto: “Barcellona e Premier pazzi di Bastoni, costi altissimi. Inter non andrà su Valincic” - Dalla Spagna è rimbalzata la voce di un possibile interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni. msn.com

Il Liverpool ci prova per Bastoni, l'Inter fa muro - Gol, assist e quelle sovrapposizioni che fanno impazzire la tifoseria, ma anche e soprattutto tantissime chiusure perfette ... tuttomercatoweb.com

Barcellona su Bastoni e il sostituto di Dumfries, il punto sul mercato dell’Inter Matteo Moretto svela il piano dell’Inter riguardante la situazione Dumfries e soprattutto svela la presenza di Deco a Milano per parlare con Bastoni L’ex centrocampista portoghes - facebook.com facebook

Voti #GenoaInter Inter Sommer 6; Bisseck 7 Akanji 6 Bastoni 6.5; Luis Henrique 6 Barella 6.5 Zielinski 6.5 Sucic 6.5 Carlos Augusto 5; P. Esposito 7 Lautaro 7.5 Subs Mkhitaryan sv M. Thuram sv Diouf sv De Vrij sv x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.