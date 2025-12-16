Bastoni Inter forte interesse dall’estero | la situazione e le prospettive future

Bastoni Inter continua a suscitare interesse internazionale, consolidando il suo ruolo di protagonista nel calcio europeo. Dopo le esperienze con Parma e Atalanta, il difensore resta un punto di riferimento per i nerazzurri e un obiettivo per club esteri, che monitorano attentamente la sua crescita e le prospettive future.

Inter News 24 Bastoni Inter, quello dell’ex Parma e Atalanta resta un nome centrale nel panorama europeo: una squadra estera lo monitora. Il nome di Alessandro Bastoni, difensore centrale classe 1999 e punto fermo dell’ Inter, continua a circolare con forza nel panorama del calciomercato internazionale. Secondo quanto filtra dalla Spagna, precisamente dal quotidiani Sport, il Barcellona ha effettuato alcuni sondaggi esplorativi per comprendere la situazione contrattuale e le prospettive future del centrale mancino nerazzurro, considerato uno dei migliori interpreti europei nel suo ruolo. Bastoni Inter, perché piace al Barcellona. Internews24.com

bastoni inter forte interesseMoretto: “Barcellona e Premier pazzi di Bastoni, costi altissimi. Inter non andrà su Valincic” - Dalla Spagna è rimbalzata la voce di un possibile interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni. msn.com

Il Liverpool ci prova per Bastoni, l'Inter fa muro - Gol, assist e quelle sovrapposizioni che fanno impazzire la tifoseria, ma anche e soprattutto tantissime chiusure perfette ... tuttomercatoweb.com

