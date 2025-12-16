Basta fermatevi Rissa choc in parlamento capelli strappati e urla

Una rissa violenta in Parlamento ha scosso l’immagine delle istituzioni, con urla e comportamenti sregolati al centro dell’attenzione. L’episodio solleva interrogativi sulla responsabilità e l’esempio che i rappresentanti devono dare alla società, evidenziando l’importanza di mantenere compostezza e rispetto nel luogo che dovrebbe essere simbolo di dialogo e democrazia.

Chi rappresenta le istituzioni ha il dovere di incarnare, prima ancora che le regole, un comportamento all'altezza del ruolo pubblico che ricopre. Le assemblee elettive sono luoghi di confronto anche aspro, ma devono restare spazi in cui il dissenso si esprime attraverso le parole, il voto e il rispetto delle procedure. Ogni gesto compiuto in quelle sedi ha un valore simbolico che va ben oltre l'aula e si riflette direttamente sulla fiducia dei cittadini. Il mandato istituzionale impone autocontrollo, responsabilità e capacità di mediazione, soprattutto nei momenti di maggiore tensione politica.

