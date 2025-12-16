Basket | Virtus Bologna a Belgrado c’è il Partizan per il treno dei play-in di Eurolega

La Virtus Bologna affronta il trasferta a Belgrado contro il Partizan nel tentativo di consolidare la propria posizione nei play-in di Eurolega. In un campionato caratterizzato da un equilibrio incerto e poche certezze, ogni risultato può fare la differenza nella corsa alle prime posizioni, rendendo questa sfida cruciale per il futuro europeo della squadra.

In una stagione nella quale, al momento, la sola vera certezza riguarda l’ASVEL già lontanissimo da qualsiasi posizione che conta, la classifica corta fa sì che i ragionamenti possibili siano tanti. Per ora, però, alla Virtus Bologna serve ragionare nel breve termine: domani c’è la trasferta nel catino del Partizan Belgrado, quella Belgrade Arena (Beogradska Arena) che rappresenta un campo tra i più temuti d’Europa per tifo, rumore e chi più ne ha più ne metta. Siamo al capitolo numero 16 di questa nuova Eurolega a 38 squadre: una situazione nella quale le V nere sono a una sola vittoria dal treno dei play-in, con il Partizan che segue immediatamente (7-8 e 6-9 i rispettivi record). Oasport.it

