La Trapani Shark sfiora un risultato storico in Turchia nella Champions League di basket, affrontando il Tofas Bursa con soli otto giocatori e senza Rossato e Ford. Nonostante la straordinaria prova di carattere, la rimonta del team turco ha suggellato una vittoria difficile da dimenticare.

© Oasport.it - Basket: Trapani sfiora un altro miracolo, ma il Tofas Bursa rimonta e vince in Champions League

Miracolo sfiorato, con una squadra ridotta a otto giocatori e con Rossato e Ford assenti, per la Trapani Shark in Turchia. Il Tofas Bursa, nell’ultimo turno della prima fase, riesce sì a passare, ma all’overtime: 99-93 dopo una partita sempre guidata dai siciliani, che ora approdano da terzi al play-in di Basketball Champions League 2025-2026. JD Notae le prova tutte con 27 punti, Matt Hurt con 19 e Alessandro Cappelletti con 13 assist, ma le risposte sono sia di Alex Perez (tripla doppia sfiorata, 22-9-13) e Hugo Besson (16). Nonostante le assenze, le vicende societarie e tutto quel che corre sul PalaShark in questi giorni, Trapani riesce ad avere un grande approccio alla partita. Oasport.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Antonini cacciato dal PalaShark perte viralvideo viralshort basketball basket trapani shark

Basket: Trapani sfiora un altro miracolo, ma il Tofas Bursa rimonta e vince in Champions League - Miracolo sfiorato, con una squadra ridotta a otto giocatori e con Rossato e Ford assenti, per la Trapani Shark in Turchia. oasport.it