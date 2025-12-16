Basket l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid per essere una grande di Eurolega
Stasera, martedì 16 dicembre alle 20.30, l’Allianz Cloud di Milano ospita il match tra Olimpia Milano e Real Madrid, valida per il sedicesimo turno di Eurolega. Un incontro decisivo per entrambe le squadre, che si affrontano con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella competizione europea.
Questa sera, martedì 16 dicembre, con palla a due alle 20.30, l’Allianz Cloud di Milano accende i riflettori sulla sfida del sedicesimo turno di Eurolega tra EA7 Emporio Armani Milano e Real Madrid. Con il Forum di Assago indisponibile in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l’Olimpia torna a giocare al Palalido per un confronto diretto che pesa nella corsa alla post-season. I biancorossi arrivano dal successo contro il Panathinaikos e da un eccellente rendimento recente, con sei vittorie nelle ultime sette gare sotto la guida di Peppe Poeta, che hanno riportato Milano all’undicesimo posto con 8 successi, a ridosso della zona play-in. Oasport.it
