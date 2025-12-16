Stasera, martedì 16 dicembre alle 20.30, l’Allianz Cloud di Milano ospita il match tra Olimpia Milano e Real Madrid, valida per il sedicesimo turno di Eurolega. Un incontro decisivo per entrambe le squadre, che si affrontano con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nella competizione europea.

© Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano ospita il Real Madrid per essere una grande di Eurolega

Questa sera, martedì 16 dicembre, con palla a due alle 20.30, l’Allianz Cloud di Milano accende i riflettori sulla sfida del sedicesimo turno di Eurolega tra EA7 Emporio Armani Milano e Real Madrid. Con il Forum di Assago indisponibile in vista dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, l’Olimpia torna a giocare al Palalido per un confronto diretto che pesa nella corsa alla post-season. I biancorossi arrivano dal successo contro il Panathinaikos e da un eccellente rendimento recente, con sei vittorie nelle ultime sette gare sotto la guida di Peppe Poeta, che hanno riportato Milano all’undicesimo posto con 8 successi, a ridosso della zona play-in. Oasport.it

