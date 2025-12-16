basket i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

A due anni dall'inizio delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, il percorso di qualificazione per il basket è già in corso. Le squadre nazionali si stanno preparando per conquistare un posto tra le migliori a livello mondiale, seguendo i criteri stabiliti dalla FIBA e dai tornei di qualificazione ufficiali, determinando così le nazionali che prenderanno parte alla prestigiosa manifestazione olimpica.

Mancano due anni alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, ma nei fatti il percorso di qualificazione ai Giochi è già iniziato per quanto riguarda il basket. Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficializzato il percorso di ammissione, che ricalca quanto già vociferato nell’ambiente e che era stato sommariamente indicato dalla FIBA. Alla rassegna a cinque cerchi parteciperanno dodici Nazionali per genere e gli USA sono già ammessi in quanto Paese ospitante, anche se occorre fare una specifica: il FIBA Centrale Board deciderà nel 2027 se sarà effettivamente garantito il posto agli States o se dovranno guadagnarselo sul campo. Oasport.it

