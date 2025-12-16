Basket EuroCup | Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime
La partita tra Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli Podgorica, valida per l’undicesima giornata dell’EuroCup, si è conclusa con la vittoria di Trento in overtime. Un confronto avvincente e decisivo nella corsa ai playoff, che ha visto le due squadre affrontarsi con grande intensità alla BTS Arena di Trento.
Si è appena conclusa alla BTS Arena di Trento la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup e in campo è scesa la Dolomiti Energia Trentino contro il Buducnost Voli Podgorica, in una partita fondamentale nella corsa playoff. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato a Trento, dove gli ospiti trovano il primo canestro, ma poi è Trento a trovare un primo parziale per il 7-2. Padroni di casa che restano avanti a lungo nel primo quarto, ma non scappano via e un contro parziale della squadra di Podgorica vale il 12-13. Ancora un botta e risposta e il primo quarto si chiude sul 16-17. Allunga sul +5 il Buducnost a inizio secondo quarto, ma Aldridge e Niang con due triple ribaltano nuovamente la situazione. Oasport.it
Trento - Turk Telekom Round 4 EuroCup Basketball 202526
Basket, EuroCup: Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime - Si è appena conclusa alla BTS Arena di Trento la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup e in campo è scesa la Dolomiti Energia Trentino ... oasport.it
Eurolega, Milano batte il Real Madrid: decisivi i 22 punti di Guduric - Dopo il successo in campionato con la Virtus Milano si regala un'altra notte da ricordare, sconfiggendo il Real Madrid in Eurolega. corrieredellosport.it
BASKET - EUROCUP, RITORNO SEDICESIMI DI FINALE: LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO VS KIBIRKŠTIS VILNIUS, 17/12/2025, ORE 20.30 Le indicazioni del tecnico Mimmo Sabatelli alla vigilia: «Nessuna fretta e tanta concentrazione» LA MOLIS - facebook.com facebook
Per l'11° giornata di #Eurocup i leoni sfideranno al Taliercio @BKBasketbol 🇹🇷 mercoledì 17 dicembre alle ore 20:00 ️ Info e biglietti shorturl.at/wMq3o per vivere insieme un'altra serata di basket europeo! x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.