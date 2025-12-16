Basket EuroCup | Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli Podgorica, valida per l’undicesima giornata dell’EuroCup, si è conclusa con la vittoria di Trento in overtime. Un confronto avvincente e decisivo nella corsa ai playoff, che ha visto le due squadre affrontarsi con grande intensità alla BTS Arena di Trento.

basket eurocup trento batte il buducnost di misura dopo un overtime

© Oasport.it - Basket, EuroCup: Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime

Si è appena conclusa alla BTS Arena di Trento la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup e in campo è scesa la Dolomiti Energia Trentino contro il Buducnost Voli Podgorica, in una partita fondamentale nella corsa playoff. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato a Trento, dove gli ospiti trovano il primo canestro, ma poi è Trento a trovare un primo parziale per il 7-2. Padroni di casa che restano avanti a lungo nel primo quarto, ma non scappano via e un contro parziale della squadra di Podgorica vale il 12-13. Ancora un botta e risposta e il primo quarto si chiude sul 16-17. Allunga sul +5 il Buducnost a inizio secondo quarto, ma Aldridge e Niang con due triple ribaltano nuovamente la situazione. Oasport.it

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trento - Turk Telekom Round 4 EuroCup Basketball 202526

Video Trento - Turk Telekom Round 4 EuroCup Basketball 202526

Basket, EuroCup: Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime - Si è appena conclusa alla BTS Arena di Trento la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup e in campo è scesa la Dolomiti Energia Trentino ... oasport.it

basket eurocup trento batteEurolega, Milano batte il Real Madrid: decisivi i 22 punti di Guduric - Dopo il successo in campionato con la Virtus Milano si regala un'altra notte da ricordare, sconfiggendo il Real Madrid in Eurolega. corrieredellosport.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.