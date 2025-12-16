Basket EuroCup | Trento batte il Buducnost di misura dopo un overtime

La partita tra Dolomiti Energia Trentino e Buducnost Voli Podgorica, valida per l’undicesima giornata dell’EuroCup, si è conclusa con la vittoria di Trento in overtime. Un confronto avvincente e decisivo nella corsa ai playoff, che ha visto le due squadre affrontarsi con grande intensità alla BTS Arena di Trento.

Si è appena conclusa alla BTS Arena di Trento la sfida valevole per l’undicesima giornata dell’EuroCup e in campo è scesa la Dolomiti Energia Trentino contro il Buducnost Voli Podgorica, in una partita fondamentale nella corsa playoff. Ecco come è andata. Avvio molto equilibrato a Trento, dove gli ospiti trovano il primo canestro, ma poi è Trento a trovare un primo parziale per il 7-2. Padroni di casa che restano avanti a lungo nel primo quarto, ma non scappano via e un contro parziale della squadra di Podgorica vale il 12-13. Ancora un botta e risposta e il primo quarto si chiude sul 16-17. Allunga sul +5 il Buducnost a inizio secondo quarto, ma Aldridge e Niang con due triple ribaltano nuovamente la situazione. Oasport.it

