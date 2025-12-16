La Saturno Guastalla si conferma leader nel girone A, conquistando la quinta vittoria consecutiva. Nel match esterno contro il Ducale Magik Parma, il team di Gabrielli ha dimostrato grande solidità, grazie anche ai 27 punti di Colla. La squadra continua a sorprendere e a mantenere il ritmo vincente nel campionato di Basket DR2.

Basket DR2. Saturno alla quinta festa consecutiva. Sorprende il Nubilaria

Prosegue la marcia della Saturno Guastalla (16) al vertice del girone A. La 5ª vittoria di fila del team di Gabrielli arriva nel 71-60 esterno col Ducale Magik Parma (6), con il solito Colla autore di 27 punti. Stop casalingo per l’ Aquila Gualtieri (2), che cede 78-64 alla Valtarese (14) nonostante i 22 di Simonazzi. Prosegue la serie nera di Sant’Ilario (0): i 23 di Catellani non bastano per evitare il 77-66 sul campo del Planet Parma (10). Nel girone B fa la voce grossa la Berrutiplastics Torre (18), che passa 66-39 a Campagnola (8) con 13 di Frilli; risponde la Sampolese (18), che affianca i cittadini in testa con una gara in più, che travolge 91-53 Luzzara (10) con 23 di Alfano, mentre la sorpresa arriva da Novellara, dove il Nubilaria (8) sfrutta i 17 di Grisendi e i 15 di Mariani Cerati per sgambettare il Basketreggio (12), terzo della classe. Sport.quotidiano.net

