© Sport.quotidiano.net - BASKET DR1. Juve, la serie positiva rovinata dal Pescia

Si è interrotta con una sconfitta casalinga la gara della Juve Pontedera Bellaria, battuta 59-48 dalla Cestistica Audace Pescia nella dodicesima giornata d’andata della Divisione Regionale 1, al termine di una partita giocata punto a punto. L’inizio ha visto Pescia partire con maggiore efficacia, chiudendo la prima frazione avanti 19-13. Nel secondo quarto Pontedera ha provato a reagire restando in partita, ma gli ospiti hanno mantenuto il controllo del punteggio andando all’intervallo sul 33-27. Al rientro dagli spogliatoi la gara è rimasta equilibrata con Pescia capace di gestire il ritmo e allungare leggermente nel terzo periodo, chiuso successivamente sul 12-11. Sport.quotidiano.net

