BASKET DR1 Juve la serie positiva rovinata dal Pescia
La Juve Pontedera Bellaria interrompe la serie positiva nella dodicesima giornata di Divisione Regionale 1, sconfitta in casa dalla Cestistica Audace Pescia con il punteggio di 59-48. La partita, combattuta fino all'ultimo, ha visto le due squadre fronteggiarsi punto a punto, interrompendo così la striscia di risultati positivi dei padroni di casa.
Si è interrotta con una sconfitta casalinga la gara della Juve Pontedera Bellaria, battuta 59-48 dalla Cestistica Audace Pescia nella dodicesima giornata d’andata della Divisione Regionale 1, al termine di una partita giocata punto a punto. L’inizio ha visto Pescia partire con maggiore efficacia, chiudendo la prima frazione avanti 19-13. Nel secondo quarto Pontedera ha provato a reagire restando in partita, ma gli ospiti hanno mantenuto il controllo del punteggio andando all’intervallo sul 33-27. Al rientro dagli spogliatoi la gara è rimasta equilibrata con Pescia capace di gestire il ritmo e allungare leggermente nel terzo periodo, chiuso successivamente sul 12-11. Sport.quotidiano.net
