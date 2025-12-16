Basket derby di famiglia in campo Federico sfida il papà Filippo
Un derby di famiglia sul campo di basket: Federico sfida il papà Filippo, testimoniando l’amore per il gioco che da generazioni anima la famiglia Ceccarelli. Un incontro tra padre e figlio che racchiude passione e tradizione, consolidando un legame speciale attraverso il basket, uno sport che da decenni è al centro della loro vita.
Babbo e figlio insieme, sotto al canestro. Nella famiglia Ceccarelli, il basket è di casa da sempre. E nel dire ‘da sempre’, il riferimento è a decenni. Quelli durante i quali papà Filippo ha allenato e quelli durante i quali il figlio Federico ha giocato. Ma non solo, perché oggi il più giovane dei due ha rilanciato, vestendo i panni di coach della formazione under 19 silver della Cesena Basket 2005. Che nei giorni scorsi ha affrontato in trasferta i Baskers di Forlimpopoli, guidati da papà Filippo il quale, senza mostrare nemmeno un occhio di riguardo verso l’erede, è andato a vincere 58-45. "Ci abbiamo provato fino in fondo – sorride Federico – ma non è bastato. Ilrestodelcarlino.it
