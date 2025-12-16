Bartesaghi predestinato al Milan Doppietta al Sassuolo e un futuro che dice questo
Davide Bartesaghi si sta affermando come una promettente stella del Milan, grazie alla sua doppietta contro il Sassuolo. Originario di Annone di Brianza, il suo percorso testimonia come i luoghi di origine possano contribuire a plasmare talenti destinati a grandi traguardi nel mondo del calcio.
Bartesaghi e la sua doppietta contro il Sassuolo. La nascita di una nuova stella al Milan I luoghi plasmano le persone, e per Davide Bartesaghi, il paesino di Annone di Brianza è stato una culla perfetta. La Gazzetta dello Sport oggi vi dedica un pezzo per raccontarlo. Semplice, concreto, con i piedi per terra, proprio
Bartesaghi con la sua doppietta in Milan Sassuolo è entrato a suo modo nella storia del club rossonero Il pareggio spettacolare per 2-
Milan, la doppietta di Bartesaghi non basta: pareggio contro il Sassuolo - Davide Bartesaghi, autore di una doppietta, non basta: il Milan pareggia contro il Sassuolo dopo essere andato in vantaggio
BARTESAGHI DA SOGNO MA IL MILAN NON VA OLTRE IL PARI COL SASSUOLO Due gol, una notte storica e un talento che esplode #Bartesaghi illumina #SanSiro con una doppietta da predestinato, ma il #Milan paga decisioni arbitrali discutibili
CHE IMPATTO Davide Bartesaghi ha messo a referto il 1° gol e la 1a doppietta della sua carriera in UNA sola partita. PREDESTINATO