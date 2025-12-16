Bartesaghi predestinato al Milan Doppietta al Sassuolo e un futuro che dice questo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Bartesaghi si sta affermando come una promettente stella del Milan, grazie alla sua doppietta contro il Sassuolo. Originario di Annone di Brianza, il suo percorso testimonia come i luoghi di origine possano contribuire a plasmare talenti destinati a grandi traguardi nel mondo del calcio.

bartesaghi predestinato al milan doppietta al sassuolo e un futuro che dice questo

© Calcionews24.com - Bartesaghi predestinato al Milan. Doppietta al Sassuolo e un futuro che dice questo

Bartesaghi e la sua doppietta contro il Sassuolo. La nascita di una nuova stella al Milan I luoghi plasmano le persone, e per Davide Bartesaghi, il paesino di Annone di Brianza è stato una culla perfetta. La Gazzetta dello Sport oggi vi dedica un pezzo per raccontarlo. Semplice, concreto, con i piedi per terra, proprio . Calcionews24.com

bartesaghi predestinato milan doppiettaBartesaghi con la sua doppietta in Milan Sassuolo è entrato a suo modo nella storia del club rossonero - Bartesaghi con la sua doppietta in Milan Sassuolo è entrato a suo modo nella storia del club rossonero Il pareggio spettacolare per 2- milannews24.com

bartesaghi predestinato milan doppiettaMilan, la doppietta di Bartesaghi non basta: pareggio contro il Sassuolo - Davide Bartesaghi, autore di una doppietta, non basta: il Milan pareggia contro il Sassuolo dopo essere andato in vantaggio ... gianlucadimarzio.com