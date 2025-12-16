Bartesaghi è il futuro del Milan ma Annone di Brianza lo ricorderà per sempre come ‘Dade’
Dopo la doppietta contro il Sassuolo, Davide Bartesaghi sta attirando l'attenzione come il futuro del Milan. Tuttavia, nel suo paese natale, Annone di Brianza, è ancora conosciuto con il affettuoso soprannome di ‘Dade’, simbolo di un talento cresciuto tra le radici di una piccola comunità.
Dopo la doppietta al Sassuolo, Davide Bartesaghi è l'uomo del momento del Milan. 'La Gazzetta dello Sport' ricorda come lui rimane 'Dade' nel suo paese d'origine, Annone di Brianza. Pianetamilan.it
Bianchessi racconta: "Rimasi subito impressionato da Bartesaghi. Dissi a Galliani che sarebbe stato il terzino titolare del Milan del futuro" - Mauro Bianchessi, ex responsabile scout del Milan, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport come ha scoperto Davide Bartesaghi: "Quando me lo segnalarono mi pregarono di andarlo a vedere. milannews.it
Bartesaghi e la sua doppietta contro il Sassuolo. La nascita di una nuova stella al Milan - La nascita di una nuova stella al Milan I luoghi plasmano le persone, e per Davide Bartesaghi, il paesino di Annone di Brianza è stato una culla perfe ... calcionews24.com
TOP ASSOLUTO: La favola di Davide #Bartesaghi (7.5)! Doppietta storica che vale il pareggio e la vetta della classifica. FLOP ATTACCO: Delude #Nkunku (5), un fantasma a parte l'assist. Male anche #Pulisic. La nota positiva è il futuro, il problema rest - facebook.com facebook
#Torriani dopo #MilanFuturoCastellanzese: “L’U23 è un vantaggio per noi giovani. Contento per #Bartesaghi, se lo merita questo momento” #MilanPress x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.