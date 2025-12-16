Bartesaghi è il futuro del Milan ma Annone di Brianza lo ricorderà per sempre come ‘Dade’

Dopo la doppietta contro il Sassuolo, Davide Bartesaghi sta attirando l'attenzione come il futuro del Milan. Tuttavia, nel suo paese natale, Annone di Brianza, è ancora conosciuto con il affettuoso soprannome di ‘Dade’, simbolo di un talento cresciuto tra le radici di una piccola comunità.

