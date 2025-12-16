Bartesaghi è il futuro del Milan ma Annone di Brianza lo ricorderà per sempre come ‘Dade’

Dopo la doppietta contro il Sassuolo, Davide Bartesaghi sta attirando l'attenzione come il futuro del Milan. Tuttavia, nel suo paese natale, Annone di Brianza, è ancora conosciuto con il affettuoso soprannome di ‘Dade’, simbolo di un talento cresciuto tra le radici di una piccola comunità.

Bianchessi racconta: "Rimasi subito impressionato da Bartesaghi. Dissi a Galliani che sarebbe stato il terzino titolare del Milan del futuro" - Mauro Bianchessi, ex responsabile scout del Milan, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport come ha scoperto Davide Bartesaghi: "Quando me lo segnalarono mi pregarono di andarlo a vedere. milannews.it