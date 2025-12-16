Barista ucciso davanti al locale fermato il killer | tutto quello che sappiamo finora
Un tragico episodio si è verificato davanti a un locale, con un barista ucciso in modo improvviso. Nonostante il clima teso, non sono stati segnalati segnali premonitori. Le autorità hanno fermato il sospettato, ma molti dettagli ancora restano da chiarire mentre si cerca di ricostruire quanto accaduto.
Non ci sarebbero stati segnali evidenti, seppure il clima si fosse fatto teso: poi, all’improvviso, la terribile violenza omicida. Una serata come tante, in Valtrompia, si è trasformata in una tragedia che ha spezzato una vita e lasciato una comunità sotto shock, riportando ancora una volta la. Bresciatoday.it
Barista di 55 anni ucciso a coltellate davanti al suo locale, arrestato un 32enne moldavo #cronaca
Sarezzo, barista 55enne ucciso a coltellate: arrestato un uomo di 32 anni - Barista ucciso a Sarezzo: l’aggressione è avvenuta davanti al locale in cui lavorava, e il presunto responsabile, un 32enne moldavo, è stato fermato dai carabinieri. notizie.it
Barista ucciso a coltellate fuori dal suo locale nel Bresciano, arrestato 32enne: giallo sul movente - Il 55enne, italiano di origini ucraine, stava lavorando nel bar di proprietà della moglie: arrestato un 32enne moldavo. tag24.it
“Aveva un grande buco sulla tempia e all'orecchio, era molto scosso” Parlano i titolari del bar che hanno soccorso il compagno della madre del 30enne che questa mattina ha ucciso la nonna a martellate - facebook.com facebook