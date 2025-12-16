Barista ucciso a coltellate in strada | arrestato un uomo l' arma trovata in un cassonetto

Un tragico episodio di violenza si è verificato a Sarezzo, Brescia, dove un barista di 55 anni è stato ucciso a coltellate fuori dal locale Bellavista. L’uomo, Andrei Zakabluk, di origini ucraine, lavorava nel bar di proprietà della moglie. Un arresto è stato effettuato, con l’arma del delitto rinvenuta in un cassonetto.

© Today.it - Barista ucciso a coltellate in strada: arrestato un uomo, l'arma trovata in un cassonetto Brutale delitto a Sarezzo, in provincia di Brescia. Un barista di 55 anni, Andrei Zakabluk, italiano di origini ucraine, è stato accoltellato a morte fuori dal bar Bellavista, nella frazione di Ponte Zanano, a pochi metri dal locale di proprietà della moglie, in cui lavorava, e che affaccia. Today.it BARISTA UCCISO A COLTELLATE: SI ERA RIFIUTATO DI DARE DA BERE AL SUO AGGRESSORE Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano, arrestato un 32enne - Un omicidio ha scosso la serata di ieri a Sarezzo, dove un uomo di 55 anni è stato accoltellato a morte all’esterno del bar Bellavista. msn.com

Barista di 55 anni ucciso a coltellate davanti al suo locale, arrestato un 32enne moldavo - La vittima è Andrei Zakabluk, italiano di origini ucraine che viveva nel Bresciano. rainews.it

“Aveva un grande buco sulla tempia e all'orecchio, era molto scosso” Parlano i titolari del bar che hanno soccorso il compagno della madre del 30enne che questa mattina ha ucciso la nonna a martellate - facebook.com facebook