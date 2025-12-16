Barista pugnalato a morte nel Bresciano

Un grave episodio di violenza si è verificato a Sarezzo, nel Bresciano, dove un barista di 55 anni è stato accoltellato e, nonostante i soccorsi, è deceduto poche ore dopo in ospedale. L'evento ha sconvolto la comunità locale, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione.

7.39 Un barista 55enne è stato accoltellato a Sarezzo, nel Bresciano, ed è morto qualche ora dopo, in ospedale. L'aggressione è avvenuta fuori dal locale in cui l'uomo lavorava, lungo la Strada provinciale 345. Poco dopo i Carabinieri hanno fermato un 32enne, ora accusato di omicidio aggravato. Il coltello trovato in un cassonetto poco lontano dal bar.