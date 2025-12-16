Barista accoltellato e ucciso a Sarezzo | arrestato un 32enne

Nella serata di ieri a Sarezzo, un barista di 55 anni è stato aggredito mortalmente con un'arma da taglio fuori dal suo locale. L'evento ha portato all'arresto di un uomo di 32 anni sospettato di aver compiuto il delitto, suscitando sconcerto nella comunità locale.

(Adnkronos) – Un barista di 55 anni è stato accoltellato e ucciso ieri sera, intorno alle 23, fuori da un bar a Sarezzo, in provincia di Brescia. La vittima, Andrei Zakabluk, italiano di origine ucraina, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia dove poco dopo è deceduto. Ad indagare sull’accaduto . Ildifforme.it

