L’ex talento della Juventus Barido è stato convocato dal Napoli per partecipare alla Supercoppa italiana a Riyadh contro il Milan, in una sorpresa voluta da mister Conte. Un'inattesa aggiunta alla rosa azzurra per l'importante appuntamento internazionale.

© Juventusnews24.com - Barido, sorpresa di Conte: l’ex talento Juve convocato dal Napoli per la Supercoppa italiana a Riyadh

Barido è stato convocato dal Napoli per la Supercoppa italiana a Riyadh contro il Milan: l’ex Juve chiamato a sorpresa da Conte. Il conto alla rovescia è iniziato. Il Napoli, forte del titolo di Campione d’Italia in carica, prepara le valigie per una delle settimane più importanti della stagione. Destinazione: Riyadh. In Arabia Saudita, gli azzurri andranno a caccia del primo trofeo dell’annata 202526, la Supercoppa Italiana, in un formato Final Four che promette spettacolo. La tabella di marcia è serrata: il debutto è fissato per giovedì, quando i partenopei affronteranno il Milan in una semifinale di fuoco. Juventusnews24.com

