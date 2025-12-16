Bari dice addio all' ex senatore Ettore Bucciero | camera ardente allestita nella sala consiliare della Città metropolitana
A Bari si rende omaggio all'ex senatore Ettore Bucciero, scomparso all'età di 87 anni. La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio nella sala consiliare della Città metropolitana, aperta ai cittadini per rendere omaggio alla sua memoria.
Sarà aperta ai cittadini a partire dalle 15.30 di oggi, 16 dicembre, nella sala consiliare del palazzo della Città metropolitana di Bari, la camera ardente dell'ex senatore Ettore Bucciero, scomparso ieri a Bari all'età di 87 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle ore 20.30 e poi domani. Baritoday.it
Giorgia Meloni: 25 settembre: Ho detto tutto
Addio a Tonino Lisanti, ex vicepresidente della Provincia di Bari. Leccese: un faro della politica - Si è spento all'età di 81 anni, Tonino Lisanti, protagonista della politica amministrativa della città di Bari negli anni ’80 e ’90. lagazzettadelmezzogiorno.it
Bari, addio al sogno «food» nel Mercato del Pesce: salta il «modello Barcellona» - Inaugurato nel 2022 dall’ex sindaco Antonio Decaro dopo sette anni di restauri, il Comune annunciò un bando per ospitare un mercato km 0, ma ora ci ripensa Non c’è un bando. lagazzettadelmezzogiorno.it
L'ex assessore regionale all'Urbanistica di Bari si dice pronto a chiarire la propria posizione dopo il rinvio a giudizio, critico verso il processo mediatico che lo ha travolto. Leggi qui - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.