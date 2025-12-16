Il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno avviato un richiamo precauzionale di un barbecue elettrico del marchio Ardes, a causa di potenziali rischi di incendio. Il richiamo coinvolge specifici lotti del prodotto, segnalando l'importanza di controllare attentamente i dispositivi presenti in commercio per garantire la sicurezza dei consumatori.

© Dilei.it - Barbecue elettrico richiamato, rischio incendio

Nuovo richiamo precauzionale dal Ministero della Salute e dalle catene dei supermercati Conad, come riportato da Il Fatto Alimentare: nello specifico ci riferiamo al prodotto barbecue elettrico a marchio Ardes con numero di identificazione ARBBQ02 e lotti numero 1722, 1323, 0925, 1425 e 3225. Il motivo del richiamo è dovuto a un possibile problema di sicurezza: potrebbe verificarsi un rischio incendio in un caso. Perché è stato richiamato il barbecue elettrico. A condividere informazioni sul richiamo è stato il supermercato Conad: il richiamo per la sicurezza del prodotto è nei confronti del barbecue elettrico Ardes, commercializzato da Poly Pool S. Dilei.it

