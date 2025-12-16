Banca San Felice 1893 | La fiction sui Panini esprime grandi valori che condividiamo

Banca San Felice 1893 si distingue per il suo impegno nel promuovere iniziative culturali, sociali ed economiche che valorizzano il territorio. La recente fiction sui Panini riflette i valori condivisi dall'istituto, rafforzando il suo ruolo di portavoce delle tradizioni e delle eccellenze locali. Un percorso che unisce passato e presente, rafforzando il legame con la comunità.

La nuova dimensione della Sanfelice 1893 Banca Popolare, si va sempre più intrecciando ad iniziative in campo sia economico che culturale e sociale che la elevano a portabandiera delle più autentiche peculiarità del nostro territorio. E così la solidità del piccolo istituto della Bassa diventa elemento fondamentale per la annunciata produzione della fiction dedicata alla Famiglia Panini. Sanfelice 1893 sarà, infatti, in associazione in partecipazione con la società di produzione Indigo Film, che ha in collaborazione con Rai Fiction realizzerà la serie di sei puntate, attualmente in fase di riprese, che racconta la storia di questa famiglia modenese e la sua avventura imprenditoriale. Ilrestodelcarlino.it

