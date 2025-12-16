Edoardo Spinsante, noto per aver vinto X Factor nel 2021, ha scelto di tornare a Baltimora, la sua città natale, dopo anni a Milano. In questa intervista, il cantautore anconetano condivide cosa apprezza di Baltimora e come questa scelta rappresenti per lui un percorso di ritrovamento di sé stesso.

© Ilrestodelcarlino.it - Baltimora alla ribalta: "Ancona mi manca. Sono tornato anche per ritrovare me stesso"

"Cosa apprezza Edoardo Spinsante di Baltimora?" chiede Andrea Brusa, caporedattore del Resto del Carlino Ancona, al cantautore anconetano che nel 2021 ha vinto X Factor e che quest’anno ha deciso di tornare nella sua città natale, dopo anni passati a Milano. Per la cerimonia dei 140 anni del giornale, andata in scena ieri al Ridotto del Teatro delle Muse, il trovatore dorico ha duettato con il giornalista, affrontando i rapporti dicotomici che si trova ad affrontare ogni artista moderno, tra successo e vita personale, tra metropoli e periferia, per concludere, infine, cantando un brano inedito del progetto su cui sta lavorando negli ultimi mesi. Ilrestodelcarlino.it

Baltimora alla ribalta: "Ancona mi manca. Sono tornato anche per ritrovare me stesso" - Edoardo Spinsante da XFactor alla festa del Carlino: "Questa città dà tanto. ilrestodelcarlino.it