Ballerino scivola cade giù dal palco | paura al concerto di Lady Gaga che interrompe l’esibizione – Video

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il concerto di Lady Gaga a Sydney, un incidente ha interrotto lo spettacolo: un ballerino è scivolato e caduto dal palco a causa del pavimento bagnato, suscitando paura tra il pubblico. L'evento ha generato molta preoccupazione, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.

Paura al concerto di Lady Gaga a Sydney. Un ballerino, durante la seconda serata al Mayhem Ball Tour, è scivolato sul pavimento bagnato cadendo giù dal palco. Michael Dameski, questo il nome del ballerino, stava ballando sulle note di Garden of Eden quando è scivolato. Lady Gaga ha immediatamente interrotto l’esibizione ma, fortunatamente, Michael si è subito rialzato senza apparenti acciacchi. Lo spettacolo è quindi proseguito con anche lui sul palco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it

