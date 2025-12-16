Ballerino scivola cade giù dal palco | paura al concerto di Lady Gaga che interrompe l’esibizione – Video
Durante il concerto di Lady Gaga a Sydney, un incidente ha interrotto lo spettacolo: un ballerino è scivolato e caduto dal palco a causa del pavimento bagnato, suscitando paura tra il pubblico. L'evento ha generato molta preoccupazione, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi.
Paura al concerto di Lady Gaga a Sydney. Un ballerino, durante la seconda serata al Mayhem Ball Tour, è scivolato sul pavimento bagnato cadendo giù dal palco. Michael Dameski, questo il nome del ballerino, stava ballando sulle note di Garden of Eden quando è scivolato. Lady Gaga ha immediatamente interrotto l’esibizione ma, fortunatamente, Michael si è subito rialzato senza apparenti acciacchi. Lo spettacolo è quindi proseguito con anche lui sul palco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it
Sydney, scivola e cade un ballerino: Lady Gaga interrompe il concerto - Imprevisto al concerto di Lady Gaga durante la seconda serata del Mayhem Ball Tour all’Accor Stadium di Sydney. repubblica.it
Lady Gaga, ballerino cade dal palco durante l'esibizione e lei ferma (di nuovo) il concerto: «Stop, stop... stai bene?» - di Novella Toloni Non si può certo dire che gli ultimi concerti di Lady Gaga godano di molta fortuna. leggo.it
Sky tg24. . Lady Gaga ha interrotto il suo spettacolo a Sydney per aiutare un ballerino scivolato giù dalla fine del palco sabato 13 dicembre, assicurandosi che stesse bene prima di riprendere il concerto. Il filmato mostra il ballerino Michael Dameski che scivol - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.