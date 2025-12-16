Ballando con le Stelle 2025 | finale con ospiti d’eccezione e podio ancora incerto
La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina al suo gran finale, previsto per sabato 20 dicembre 2025 su Rai 1. Con un percorso ricco di emozioni, la serata vedrà protagonisti ospiti d’eccezione e un podio ancora tutto da decifrare, mantenendo alta la suspense tra pubblico e concorrenti.
La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si appresta a vivere il gran finale, in onda su Rai 1 sabato 20 dicembre 2025. Anche se i “tesoretti” non saranno più in palio, la serata promette emozioni grazie alla presenza di due ospiti straordinari: Lucio Corsi e Riccardo Cocciante. Secondo la conduttrice Milly Carlucci, i due artisti offriranno “un momento di bellezza e di arte pura” prima della proclamazione delle coppie vincitrici. Il podio, ha spiegato, resta però difficile da prevedere: “Chi alza la coppa? Che previsioni vi siete fatti a casa? Io sinceramente non riesco a farmi un’idea perché ci sono tante coppie forti in alcuni aspetti e meno in altri; una coppia compensa dove un’altra è più debole. Tivvusia.com
Il Charleston di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice - Ballando con le Stelle 04102025
