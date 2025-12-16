Bagnolo muore dopo la caduta nel vascone dei liquali
Un agricoltore di 85 anni, Antonio Chiozzi, ha tragicamente perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a Bagnolo, Reggio Emilia, dopo essere caduto nel vascone dei liquami presso l'azienda agricola di famiglia. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, ancora sotto shock per la drammatica tragedia.
Bagnolo (Reggio Emilia), 16 dicembre 2025 - Un agricoltore di 85 anni, Antonio Chiozzi, ha perso la vita nel tardo pomeriggio mentre si trovava nella azienda agricola di famiglia. Improvvisamente è caduto nel vascone dei liquami, probabilmente a causa del movimento della grata esterna, su cui l’uomo ha messo il piede nello spostarsi verso la stalla. E’ accaduto nell’allevamento di via Bassa, a San Michele di Bagnolo. Sono stati i familiari a prestare il primo soccorso, intervenuti quando hanno sentito le invocazioni di aiuto del pensionato. Sono riusciti a raggiungerlo per poi issarlo sul piazzale, dove hanno avviato le pratiche di emergenza, visto che non dava già segni di vita. Ilrestodelcarlino.it
AndAVIS a cento all'ora Bagnolo San Vito, 10112013
Per non dimenticare. appuntato VESE Michele Era la notte fra il 13 e il 14 dicembre 2004 quando, a Bagnolo del Salento, fu commesso un furto ai danni di un mobilificio a Bagnolo. Gli autori furono intercettati da una pattuglia dei carabinieri che si lanciò all’ins - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.