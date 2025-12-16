Un agricoltore di 85 anni, Antonio Chiozzi, ha tragicamente perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a Bagnolo, Reggio Emilia, dopo essere caduto nel vascone dei liquami presso l'azienda agricola di famiglia. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, ancora sotto shock per la drammatica tragedia.

© Ilrestodelcarlino.it - Bagnolo, muore dopo la caduta nel vascone dei liquali

Bagnolo (Reggio Emilia), 16 dicembre 2025 - Un agricoltore di 85 anni, Antonio Chiozzi, ha perso la vita nel tardo pomeriggio mentre si trovava nella azienda agricola di famiglia. Improvvisamente è caduto nel vascone dei liquami, probabilmente a causa del movimento della grata esterna, su cui l’uomo ha messo il piede nello spostarsi verso la stalla. E’ accaduto nell’allevamento di via Bassa, a San Michele di Bagnolo. Sono stati i familiari a prestare il primo soccorso, intervenuti quando hanno sentito le invocazioni di aiuto del pensionato. Sono riusciti a raggiungerlo per poi issarlo sul piazzale, dove hanno avviato le pratiche di emergenza, visto che non dava già segni di vita. Ilrestodelcarlino.it

