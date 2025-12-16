Babbo Natale dalla Torre dell' Orologio atterra su Ponte di Mezzo

Venerdì 19 dicembre, nel cuore di Pisa, Babbo Natale farà il suo arrivo spettacolare dalla Torre dell'Orologio, atterrando su Ponte di Mezzo. Nell'ambito del programma 'Pisa città del Natale', l'evento in piazza XX Settembre promette di incantare grandi e piccoli con un suggestivo spettacolo nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.

