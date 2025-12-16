Babbo Natale arriva prima per 500 bambini Uno spettacolo e tanti regali sotto il tendone

Babbo Natale è arrivato in anticipo in città, portando gioia e magia ai più piccoli. Domenica, presso la tensostruttura di “Il Parco”, si è svolta la tradizionale festa natalizia organizzata dalla banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Treviglio, in collaborazione con la Fondazione Bcc Carate Brianza, coinvolgendo 500 bambini con uno spettacolo e tanti regali.

© Ilgiorno.it - Babbo Natale arriva prima per 500 bambini. Uno spettacolo e tanti regali sotto il tendone Babbo Natale è arrivato in anticipo in città. Domenica, nella tensostruttura de “Il Parco“, si è svolta la tradizionale festa di Natale dei bambini, promossa dalla banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Treviglio insieme alla Fondazione Bcc Carate Brianza. Un appuntamento molto atteso, che ogni anno riunisce famiglie, soci e dipendenti per celebrare lo spirito del Natale attraverso un pomeriggio di giochi, sorrisi e condivisione. Non pochi i partecipanti: sono stati più di 500 i bambini fino ai 12 anni di età che hanno ricevuto il loro regalo. Nel corso del pomeriggio, famiglie e bambini hanno assistito allo spettacolo natalizio e partecipato alle attività dedicate, animate dalla consueta atmosfera di festa. Ilgiorno.it ARRIVA BABBO NATALE HO HO HO Canzone di Natale (con testo) - 25 Dicembre Babbo Natale arriva prima per 500 bambini. Uno spettacolo e tanti regali sotto il tendone - Domenica, nella tensostruttura de “Il Parco“, si è svolta la tradizionale festa di Natale dei bambini, promossa dalla banca di credito cooperativo di ... msn.com

Babbo Natale arriva in moto, i regali ai bambini ricoverati in pediatria. L'invasione colorata di rosso - Il rombo festoso di oltre centocinquanta motociclette, tutte vestite di rosso, ha annunciato ai bambini della Pediatria del San Donato di Arezzo che il Natale, ancora una volta, ha deciso di arrivare ... corrierediarezzo.it

La notte della Vigilia i bambini lasciano a Babbo Natale latte e biscotti per ringraziarlo dei doni... per la gioia di tutti i papà in missione - facebook.com facebook