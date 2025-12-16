Babbi Natale in moto da Faenza all’ospedale Bufalini
Domenica si è ripetuta la tradizionale manifestazione solidale
Si è rinnovata domenica la tradizionale e attesa manifestazione solidale ’Babbi Natale in moto’, organizzata dal gruppo Motor Biker Birrata e Anime Ribelli di Forlì in collaborazione con diverse realtà del territorio. Una carovana pacifica e colorata composta da un centinaio motociclette, molte delle quali addobbate con temi natalizi, è partita di buon mattino dal piazzale Cesare Battisti di Faenza per portare un sorriso ai piccoli pazienti della Romagna. L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno istituzionale: alla partenza da Faenza e al momento dell’arrivo a Cesena era presente il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri. Ilrestodelcarlino.it
