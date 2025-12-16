Babbi Natale in moto da Faenza all’ospedale Bufalini

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica si è ripetuta la tradizionale manifestazione solidale

babbi natale in moto da faenza all8217ospedale bufalini

© Ilrestodelcarlino.it - Babbi Natale in moto da Faenza all’ospedale Bufalini

Si è rinnovata domenica la tradizionale e attesa manifestazione solidale ’Babbi Natale in moto’, organizzata dal gruppo Motor Biker Birrata e Anime Ribelli di Forlì in collaborazione con diverse realtà del territorio. Una carovana pacifica e colorata composta da un centinaio motociclette, molte delle quali addobbate con temi natalizi, è partita di buon mattino dal piazzale Cesare Battisti di Faenza per portare un sorriso ai piccoli pazienti della Romagna. L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno istituzionale: alla partenza da Faenza e al momento dell’arrivo a Cesena era presente il vicesindaco di Faenza, Andrea Fabbri. Ilrestodelcarlino.it

Santa's on his way! Merry christmas everybody!

Video Santa's on his way! Merry christmas everybody!

babbi natale moto faenzaBabbi Natale in moto da Faenza all’ospedale Bufalini - Si è rinnovata domenica la tradizionale e attesa manifestazione solidale ’Babbi Natale in moto’, organizzata dal gruppo Motor Biker ... ilrestodelcarlino.it

babbi natale moto faenzaDa Faenza al Bufalini di Cesena: duecento Babbi Natale in moto per la “Missione Sorriso” - Si è svolta domenica 14 dicembre la tradizionale manifestazione solidale “Babbi Natale in moto”, iniziativa molto attesa che ha portato ancora una volta ... ravennanotizie.it