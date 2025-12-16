Avvolta in un delizioso abitino tartan nei toni del rosso e del verde la principessina Ines di Svezia ha festeggiato il suo primo Natale

Avvolta in un delizioso abitino tartan nei toni del rosso e del verde, la principessa Ines di Svezia, ultima “aggiunta” alla famiglia reale svedese, è stata l’indiscussa protagonista dei tradizionali festeggiamenti di Natale al Palazzo Reale di Stoccolma. La sua presenza ha catturato l’attenzione durante uno degli appuntamenti più amati dal pubblico, quello delle foto ufficiali per l’arrivo dell’albero di Natale nelle sale del palazzo. Il primo natale di Ines di Svezia. Ines, nata il 7 febbraio 2025, è la prima figlia femmina del principe Carlo Filippo e della principessa Sofia di Svezia. Ottava in linea di successione al trono, la principessa ha preso parte per la prima volta alle celebrazioni natalizie ufficiali, apparendo sorridente e curiosa tra le braccia dei familiari. Amica.it

