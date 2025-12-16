Avviato il piano neve 2025-2026 di Anas In campo 2.800 persone e 2.200 mezzi – Il video

Anas ha avviato il Piano Neve 2025-2026, coinvolgendo circa 2.800 persone e 2.200 mezzi. In collaborazione con le Forze dell’Ordine, la società del Gruppo FS si prepara ad affrontare le emergenze meteorologiche, assicurando la sicurezza e la transitabilità della rete stradale e autostradale durante la stagione invernale.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 Anas, società del Gruppo FS, come ogni anno in questo periodo sta per avviare il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano prevede una serie di azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni meteorologiche avverse. Tra le misure previste l’obbligo per i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile 2026 e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso. Open.online

Avviato il piano neve 2025-2026 di Anas, In campo 2.800 persone e 2.200 mezzi

