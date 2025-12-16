Aviators lanciatissimi Il blitz vale il primato
I Aviators Lugo conquistano una vittoria decisiva contro il Vis Basket Persiceto, portandosi al primo posto in classifica. La partita, giocata a San Giovanni in Persiceto, ha visto un confronto equilibrato, con i biancorossi che hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni per ottenere un risultato importante nel campionato.
Vis Basket Persiceto 56 Aviators Lugo 65 SAN GIOVANNI IN PERSICETO: Benuzzi 3, Vivarelli 6, Nassih ne, Mazzoli 2, Almeoni 10, Ramini 3, Ferrari ne, Samoggia 3, Ravaldi 10, Mazza 2, Doddi 9, Rando 5. All.: Sacchetti LUGO: Naccari 12, Ballardini ne, Martini ne, Mazzotti 5, Baroncini L. 3, Galletti 11, Caroli 12, Caramella, Guardigli 18, Savino 4. All.: Baroncini F. Ass.: Romagnoli Arbitri: Trinca – Chiapponi Parziali: 20-19; 31-34; 44-50 Il colpo grosso in casa della Vis Basket Persiceto permette agli Aviators di salire in vetta alla classifica affiancando Anzola e di centrare la nona vittoria consecutiva. Sport.quotidiano.net
