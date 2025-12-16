‘Aveva coltello e benzina era venuto per ucciderlo’ | la moglie del barista assassinato a Sarezzo

La vicenda di Sarezzo si infittisce con i dettagli della tragica aggressione al barista Andrei Zakabluk. La moglie, presente sulla scena, ha raccontato come l’uomo, armato di coltello e benzina, fosse arrivato con l’intento di uccidere. Seduta fuori dal bar, ha atteso per un’ora prima di assistere all’attacco alle spalle del marito.

Ha atteso seduto per un'ora il barista Andrei Zakabluk prima di accoltellarlo alle spalle. Un'ora seduto fuori dal bar Bellavista, ad aspettare. Poi l' agguato alle spalle, le coltellate, la fuga. È un delitto che appare tutt'altro che improvvisato quello avvenuto nella tarda serata del 15 dicembre a Sarezzo, in provincia di Brescia, dove Andrei Zakabluk, 55 anni, barista italiano di origine ucraina, è stato ucciso all'esterno del bar Bellavista, locale gestito insieme alla moglie. A colpirlo mortalmente è stato Artenie Pirau, moldavo di 32 anni, che dopo l'omicidio si è presentato spontaneamente alla caserma dei carabinieri di Villa Carcina, consegnandosi. L'uomo, con precedenti, guidava senza patente e a bordo dell'auto aveva un coltello con una lama da 15 centimetri

