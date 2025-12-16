Un leak sorprendente di Avengers: Doomsday sta facendo il giro del web, scuotendo l’attesa dei fan. A pochi giorni dall’uscita di Avatar 3: Fuoco e Cenere, questa notizia inattesa sta dominando le conversazioni nel mondo dello spettacolo, creando grande fermento tra appassionati e addetti ai lavori.

© Nerdpool.it - Avengers: Doomsday, leak clamoroso online

A pochi giorni dall’uscita di Avatar 3: Fuoco e Cenere evento cinematografico che sta catalizzando l’attenzione mondiale, un’altra notizia ha improvvisamente scosso il panorama pop internazionale. Nelle ultime ore, sulla piattaforma X (ex Twitter), è infatti trapelato un teaser non ufficiale legato ad Avengers Doomsday, il prossimo, attesissimo capitolo del Marvel Cinematic Universe. Cosa viene mostrato nel teaser?. Il breve filmato, comparso inizialmente su Wix e rapidamente rilanciato online, mostra una scena intima e sorprendentemente minimale. Un uomo in moto percorre una strada, rientra in casa, si muove con gesti quotidiani. Nerdpool.it

