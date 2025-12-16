Avengers | Doomsday | In arrivo quattro teaser trailer speciali?

Marvel sta preparando una strategia innovativa per promuovere Avengers: Doomsday, con l’anticipazione di quattro teaser trailer speciali. Questa mossa mira a generare entusiasmo tra i fan e creare un’aspettativa crescente prima dell’uscita del film, puntando su contenuti esclusivi e coinvolgenti.

© Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | In arrivo quattro teaser trailer speciali? Marvel sta preparando una strategia insolita per alzare l’hype in vista dell’uscita di Avengers: Doomsday. Un teaser trailer diverso ogni settimana al cinema. Disney e Marvel Studios, a quanto pare, hanno ideato un rollout marketing particolare per il film evento Avengers: Doomsday, il grande team-up diretto dai fratelli Russo con Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom. Secondo quanto riportato da fonti affidabili ( The Hollywood Reporter ), il film avrà quattro teaser trailer diversi, che verranno proiettati esclusivamente al cinema prima delle copie di Avatar: Fuoco e Cenere (al via il 19 dicembre negli USA). Universalmovies.it Avengers: Doomsday - First Trailer (2026) Chris Evans, Robert Downey Jr | Marvel Studios Qui sotto sono elencati contenuti e fonti correlate: i link rimandano ai siti originali da cui provengono le informazioni. Avengers: Doomsday, svelato il contenuto del primo teaser in arrivo nei cinema - Le proiezioni di Avatar: Fuoco e Cenere regaleranno ai fan del Marvel Cinematic Universe dei nuovi teaser del film Avengers: Doomsday e online sono emersi alcuni nuovi dettagli e video. msn.com

