Avengers | Doomsday i fratelli Russo condividono una nuova immagine criptica e i report raccontano uno dei teaser
I fratelli Russo hanno condiviso un’immagine criptica legata a Avengers: Doomsday, uno dei film più attesi del 2026. L’hype cresce grazie ai teaser e ai report che svelano dettagli sulla trama, ambientata nel contesto della Saga del Multiverso post-Endgame. L’attesa si intensifica mentre i fan cercano di decifrare i dettagli nascosti nel nuovo materiale promozionale.
Già da ora uno dei film più attesi del 2026, l’hype per Avengers: Doomsday è altissimo. Dopo gli eventi di Avengers: Endgame, i film dell’MCU hanno raccontato la storia della Saga del Multiverso, esplorando diverse realtà. Sebbene i piani per il finale in due parti della Saga siano cambiati leggermente nel corso del tempo, il primo degli ultimi due film sugli Avengers è previsto per il 2026. Naturalmente, i fan del franchise attendono con ansia qualsiasi notizia su Avengers: Doomsday, soprattutto per quanto riguarda le speculazioni su quali personaggi, ormai in pensione o deceduti, potrebbero fare un ritorno spettacolare. Metropolitanmagazine.it
Avengers Doomsday Official Trailer LEAKED MARVEL STUDIOS
