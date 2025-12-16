Avellino stop per Kumi | lesione al flessore rientro nel 2026

Brutte notizie per l’Avellino: Justin Kumi si è infortunato during la partita contro il Catanzaro, riportando una lesione al flessore della coscia destra. Gli esami hanno confermato un infortunio distrattivo che lo terrà fuori dal campo fino al 2026, causando un duro colpo alla squadra e al tecnico Biancolino.

Brutte notizie per l' Avellino e per Raffaele Biancolino. Gli esami strumentali effettuati da Justin Kumi hanno evidenziato una lesione distrattiva al terzo medio del flessore della coscia destra, infortunio rimediato nel corso della sfida persa dai lupi sul campo del Catanzaro. Il centrocampista biancoverde era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 12' della ripresa, lasciando subito spazio alla preoccupazione dello staff tecnico. Gli accertamenti hanno confermato il problema muscolare, che costringerà Kumi a saltare sicuramente le ultime due gare ufficiali del 2025, con rientro previsto nel nuovo anno solare.

