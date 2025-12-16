Avellino la Vigilia tra attese e regole | la richiesta di chiarezza dei gestori

A pochi giorni dalla Vigilia di Natale, ad Avellino i gestori dei locali del centro si confrontano con incertezze e regole poco chiare. Senza chiedere deroghe o favori, desiderano semplicemente conoscere con precisione le disposizioni in vigore, per poter organizzare al meglio le proprie attività e garantire il rispetto delle normative.

Ad Avellino nessuno alza la voce. I gestori dei locali del centro non chiedono deroghe né indulgenze: domandano una cosa semplice, sapere con esattezza quali regole siano in vigore per la Vigilia di Natale. È una richiesta di chiarezza, non una protesta.La vigilia di Natale: una consuetudine. Avellinotoday.it

