Avellino la Vigilia tra attese e regole | la richiesta di chiarezza dei gestori
A pochi giorni dalla Vigilia di Natale, ad Avellino i gestori dei locali del centro si confrontano con incertezze e regole poco chiare. Senza chiedere deroghe o favori, desiderano semplicemente conoscere con precisione le disposizioni in vigore, per poter organizzare al meglio le proprie attività e garantire il rispetto delle normative.
Ad Avellino nessuno alza la voce. I gestori dei locali del centro non chiedono deroghe né indulgenze: domandano una cosa semplice, sapere con esattezza quali regole siano in vigore per la Vigilia di Natale. È una richiesta di chiarezza, non una protesta.La vigilia di Natale: una consuetudine. Avellinotoday.it
Carnevale Avellino mi ha cambiato la vita. La Ternana Una Ferrari
Aperitivo della vigilia: i gestori dei locali del centro scrivono al commissario - L'articolo Aperitivo della vigilia: i gestori dei locali del centro scrivono al Commissario proviene da OttoPagine. msn.com
Le parole di mister Aquilani in conferenza stampa alla vigilia di Catanzaro Avellino. #CèsoloilCatanzaro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.