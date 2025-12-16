Avellino il centrosinistra rilancia | nuove prospettive per la città

Nel pomeriggio di oggi, presso il Bar Kitikaka di Piazza Don Giuseppe Morosini, si è tenuto un incontro pubblico dedicato al rilancio del centrosinistra ad Avellino. L’appuntamento ha rappresentato un momento di confronto sulle nuove prospettive e le scelte di campo per il futuro della città, coinvolgendo rappresentanti politici e cittadini.

Avellino, 16 dicembre – Si è svolto nel pomeriggio, presso il Bar Kitikaka di Piazza Don Giuseppe Morosini, l’incontro pubblico dal titolo “Avellino e le scelte di campo. Costruire una proposta di governo per la città”, promosso dalle forze politiche che hanno dato vita alla lista Per Avellino. Avellinotoday.it Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Mimmo Gambacorta - Piazza Plebiscito - parte II Archiviate le regionali è tempo di guardare alle amministrative. Avellino Prende Parte ha presentato il percorso che porterà la coalizione alle comunali del capoluogo dove, commenta Iandolo, «il centrosinistra non può più sbagliare. Riportiamo la gente che è - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.