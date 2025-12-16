© Nerdpool.it - Avatar Fuoco e Cenere: ci sarà un sequel della saga?

Avatar Fuoco e Cenere non è solo l’ultimo film che ho visto in anteprima, è anche un punto di svolta per l’intera saga. Ma la grande domanda che molti fan, me compresa, si fanno è: Ci sarà un seguito dopo questo capitolo? Innanzitutto, Fuoco e Cenere è il terzo film ufficiale dell’universo di Avatar, che uscirà nelle sale italiane il 17 dicembre 2025. È stato scritto e diretto da James Cameron, con un cast che riprende i protagonisti storici come Jake Sully e Neytiri insieme ad alcuni nuovi volti. Cameron in varie interviste, ha chiarito che questo terzo capitolo non è un sequel standard, ma il culmine di una storia pensata dall’inizio come parte di un arco più ampio. Nerdpool.it

