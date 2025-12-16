Autovelox il censimento non basta verbali annullati | manca l’omologazione

Il censimento degli autovelox a Lecce non ha risolto le controversie sulle multe, poiché manca l'omologazione ufficiale degli apparecchi. Nonostante gli sforzi per verificare la legittimità degli strumenti di rilevazione della velocità, numerosi verbali vengono annullati, evidenziando criticità nel sistema di controllo e nelle procedure di omologazione.

LECCE - Il recente censimento degli autovelox, finalizzato a fare chiarezza sulla legalità degli apparecchi di rilevazione della velocità, non è sufficiente a porre fine al contenzioso sulle multe. La questione dell’omologazione ministeriale, infatti, continua a rappresentare un ostacolo. Lecceprima.it

