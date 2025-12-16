Autovelox il censimento non basta verbali annullati | manca l’omologazione
Il censimento degli autovelox a Lecce non ha risolto le controversie sulle multe, poiché manca l'omologazione ufficiale degli apparecchi. Nonostante gli sforzi per verificare la legittimità degli strumenti di rilevazione della velocità, numerosi verbali vengono annullati, evidenziando criticità nel sistema di controllo e nelle procedure di omologazione.
LECCE - Il recente censimento degli autovelox, finalizzato a fare chiarezza sulla legalità degli apparecchi di rilevazione della velocità, non è sufficiente a porre fine al contenzioso sulle multe. La questione dell’omologazione ministeriale, infatti, continua a rappresentare un ostacolo. Lecceprima.it
Autovelox, il censimento non basta, verbali annullati: manca l’omologazione - Recenti pronunciamenti del giudice di pace di Lecce sugli apparecchi installati su statale 613 a Trepuzzi e 101 a Galatina hanno confermato che non è sufficiente rientrare nella lista ufficiale del Mi ... lecceprima.it
