Autostrade siciliane e ipotesi di trasformazione in Spa sindacati in allarme sul futuro del Consorzio

La proposta di trasformare il Consorzio Autostrade Siciliane da ente pubblico economico a società per azioni ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati. Questa ipotesi di riforma solleva interrogativi sul futuro della gestione autostradale in Sicilia e sulle conseguenze per lavoratori e servizi.

La possibile trasformazione del Consorzio Autostrade Siciliane da ente pubblico economico a società per azioni accende la preoccupazione dei sindacati. A intervenire sono la Cgil Messina e la Filt Cgil, che chiedono chiarimenti immediati e un confronto formale sulla direzione che potrebbe essere. Messinatoday.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Palermo. Cas Presto ente pubblico economico

Video Palermo. Cas Presto ente pubblico economico Video Palermo. Cas Presto ente pubblico economico

Ponte sullo stretto, aveva denunciato il degrado delle autostrade siciliane: il consorzio sospende il direttore generale dall’incarico - Aveva detto che le Autostrade siciliane sono fatiscenti e inadatte al passaggio di mezzi pesanti per i lavori del Ponte, ora nei confronti del direttore generale del Cas (Consorzio autostrade ... ilfattoquotidiano.it

Autostrade, il governo e l’ipotesi Cdp - Tra le ipotesi, quella di un intervento di Cassa Depositi e Prestiti. panorama.it

Il Ponte sullo Stretto non si può fare, parola del gestore delle autostrade siciliane - facebook.com facebook