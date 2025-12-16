Autostrade siciliane e ipotesi di trasformazione in Spa sindacati in allarme sul futuro del Consorzio
La proposta di trasformare il Consorzio Autostrade Siciliane da ente pubblico economico a società per azioni ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati. Questa ipotesi di riforma solleva interrogativi sul futuro della gestione autostradale in Sicilia e sulle conseguenze per lavoratori e servizi.
La possibile trasformazione del Consorzio Autostrade Siciliane da ente pubblico economico a società per azioni accende la preoccupazione dei sindacati. A intervenire sono la Cgil Messina e la Filt Cgil, che chiedono chiarimenti immediati e un confronto formale sulla direzione che potrebbe essere. Messinatoday.it
