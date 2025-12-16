Autostrade | scontro tra tir e pioggia nodo genovese nel caos

Un incidente tra un tir e condizioni di pioggia intensa ha causato il caos sulla autostrada A10 a Varazze, nel nodo genovese. L’incidente, avvenuto alle 9 di martedì 16 dicembre 2025, ha provocato un ferito, trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona. La viabilità è stata notevolmente rallentata a causa dell’incidente.

È di un ferito, portato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona, il bilancio dell'incidente tra mezzi pesanti, avvenuto sull'autostrada A10 a Varazze intorno alle 9 di martedì 16 dicembre 2025.Lo scontro ha provocato forti ripercussioni sul traffico verso Genova, già.

