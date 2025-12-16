Autostrada A26 ennesima chiusura notturna per lavori

La A26 sarà nuovamente chiusa durante la notte tra il 17 e il 18 dicembre per lavori di manutenzione nelle gallerie tra Arona e Borgomanero, nel tratto verso Genova. La chiusura, prevista dalle 22 alle 6, mira a garantire la sicurezza e l’efficienza della viabilità lungo l’autostrada.

Ancora un'altra chiusura notturna sulla A26. Autostrade per l'Italia ha comunicato che, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22 di mercoledì 17 alle 6 di giovedì 18 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arona e Borgomanero, verso Genova.

