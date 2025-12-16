Autostrada A1 | stazione di Valdichiana chiusa due notti

La stazione di Valdichiana sull'autostrada A1 sarà chiusa per due notti a causa di interventi di manutenzione sui cavalcavia. La chiusura temporanea, programmata per garantire la sicurezza e l'efficienza della viabilità, interesserà specifici orari e sarà comunicata in anticipo agli utenti.

Per lavori di manutenzione dei cavalcavia L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

