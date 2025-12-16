Autoarticolato fuori controllo sulla Perugia–Terni | traffico rallentato

Momenti di tensione nel primo pomeriggio sulla Perugia–Terni, dove un autoarticolato fuori controllo ha causato rallentamenti nel traffico. L’incidente, avvenuto tra Acquasparta e Montecastrilli, ha coinvolto un tir che si è intraversato sulla carreggiata dopo aver urtato il guard rail, creando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti.

© Laprimapagina.it - Autoarticolato fuori controllo sulla Perugia–Terni: traffico rallentato Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi sulla superstrada Perugia–Terni. Intorno alle 13:40, nel tratto compreso tra gli svincoli di Acquasparta e Montecastrilli, un autoarticolato è rimasto coinvolto in un incidente autonomo, urtando il guard rail e intraversandosi sulla carreggiata. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. L’impatto ha però reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto dalla centrale di Terni, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante e l’area interessata. Presenti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi di rito e per la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Laprimapagina.it Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Roccadaspide, autoarticolato esce fuori strada, danneggia muro e si allontana dal luogo dell'incidente: individuato e sanzionato - Leggi: https://shorturl.at/Am2l7 #roccadaspide - facebook.com facebook

