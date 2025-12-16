La Commissione europea ha modificato le proprie regole sul divieto dei motori termici dal 2035, consentendo l'uso di veicoli ibridi e biofuel. Le case automobilistiche dovranno ridurre le emissioni del 90%, compensando il restante 10% con acciaio a basse emissioni, e-fuel o biocarburanti, mantenendo così un percorso più flessibile verso la sostenibilità.

© Lapresse.it - Auto, Ue rivede stop a motori termici al 2035: “Ok ibridi e biofuel”

La Commissione europea fa retromarcia sullo stop ai motori endotermici. Dal 2035 in poi, le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90%, mentre il restante 10% delle emissioni dovrà essere compensato attraverso l’utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell’Unione, oppure da e-fuel e biocarburanti. Ciò consentirà ai veicoli ibridi plug-in (Phev), ai veicoli con range extender, ai mild hybrid e ai veicoli con motore a combustione interna di continuare a svolgere un ruolo anche dopo il 2035, oltre ai veicoli completamente elettrici (Ev) e a idrogeno. Lapresse.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Stop alla dipendenza dal gas russo. Intesa storica tra Egitto, Israele e Ue

Video Stop alla dipendenza dal gas russo. Intesa storica tra Egitto, Israele e Ue Video Stop alla dipendenza dal gas russo. Intesa storica tra Egitto, Israele e Ue

Auto, Ue rivede stop a motori termici al 2035: “Ok ibridi e biofuel” - Dal 2035 in poi, le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di ... lapresse.it