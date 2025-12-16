Auto Ue rivede stop a motori termici al 2035 | Ok ibridi e biofuel
La Commissione europea ha modificato le proprie regole sul divieto dei motori termici dal 2035, consentendo l'uso di veicoli ibridi e biofuel. Le case automobilistiche dovranno ridurre le emissioni del 90%, compensando il restante 10% con acciaio a basse emissioni, e-fuel o biocarburanti, mantenendo così un percorso più flessibile verso la sostenibilità.
La Commissione europea fa retromarcia sullo stop ai motori endotermici. Dal 2035 in poi, le case automobilistiche dovranno rispettare un obiettivo di riduzione delle emissioni del 90%, mentre il restante 10% delle emissioni dovrà essere compensato attraverso l’utilizzo di acciaio a basse emissioni di carbonio prodotto nell’Unione, oppure da e-fuel e biocarburanti. Ciò consentirà ai veicoli ibridi plug-in (Phev), ai veicoli con range extender, ai mild hybrid e ai veicoli con motore a combustione interna di continuare a svolgere un ruolo anche dopo il 2035, oltre ai veicoli completamente elettrici (Ev) e a idrogeno. Lapresse.it
