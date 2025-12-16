Auto Ue propone meccanismo che salva motori a combustione oltre 2035

L’Unione Europea propone un nuovo meccanismo per preservare i motori a combustione oltre il 2035, con un pacchetto di misure volto a supportare il settore automobilistico e a rivedere gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Questa iniziativa mira a bilanciare sostenibilità ambientale e esigenze industriali, mantenendo aperta la possibilità di utilizzare motori endotermici anche dopo la scadenza prevista.

Roma, 16 dic. (askanews) – Le auto con propulsori endotermici hanno un futuro nell’Unione europea anche dopo il 2035: la commissione Ue ha presentato un pacchetto di proposte (automotive package) con cui afferma di voler “venire incontro” alle difficoltà del settore e che rivede gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni. E come chiedevano Italia e Germania, oltre a consentire la prosecuzione delle immatricolazioni di ibride, ibride plugin e elettriche con range extender, prevede che anche “i veicoli con motori a combustione interna possano giocare un ruolo oltre il 2035”, come riporta un comunicato, assieme alle auto elettriche e a quelle a idrogeno. Ildenaro.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Visti, i ministri degli esteri Ue propongono un meccanismo di sospensione

Video Visti, i ministri degli esteri Ue propongono un meccanismo di sospensione Video Visti, i ministri degli esteri Ue propongono un meccanismo di sospensione

Auto, L’Ue propone un meccanismo che salva i motori a combustione anche dopo il 2035 - (askanews) – Le auto con propulsori endotermici hanno un futuro nell’Unione europea anche dopo il 2035: la commissione Ue ha presentato un pacchetto di proposte (automotive package) con ... msn.com