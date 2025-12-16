Auto Tzitzikostas | dal 2035 30%-35% potranno essere non elettriche

Secondo le stime della Commissione europea, entro il 2035 circa il 30-35% delle auto nuove potrebbero essere non elettriche, grazie a una riduzione di 10 punti percentuali sugli obiettivi di emissioni. Questa previsione implica un ruolo significativo per i veicoli a combustione tradizionali, ibridi e altre tecnologie alternative nel mercato automobilistico futuro.

Roma, 16 dic. (askanews) – La Commissione europea stima che la riduzione di 10 punti percentuali sull’obiettivo di riduzione delle emissioni nette sulle nuove auto, da qui al 2035, consentirà il fatto che circa una auto su tre da quell’anno in poi sia non elettrica, che si tratti di motori a combustione tradizionali, ibridi o altre tecnologie. Lo ha spiegato il commissario europeo a clima e a “net zero”, Apostolos Tzitzikostas durante la conferenza stampa di presentazione del pacchetto auto. “Abbiamo valutato che questa riduzione del 10% sulle emissioni di CO2, al 90% invece del 100% (di zero emissioni nette), consentirà flessibilità ai mercati e approssimativamente a un 30%-35% di auto di essere non elettriche, che si tratti di motori a combustione, ibride plugin o con range extender, oppure anche – ha aggiunto – qualunque nuova tecnologia che dovesse emergere nei prossimi 10 anni”. Ildenaro.it

